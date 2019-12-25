Росбанк пытается добиться банкротства крупного петербургского предпринимателя

Банк начал судиться с основателем дистрибуторской группы "Фудлайн" и бывшим совладельцем ГК "Галактика" Максимом Ивановым.

Росбанк подал банкротный иск к петербургскому бизнесмену Максиму Иванову, который основал некогда крупную дистрибуторскую группу "Фудлайн". Сумма исковых требований не указывается. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Кредитная организация пытается добиться банкротства ВТФ "Фудлайн" и его дочерней структуры ООО "Евростиль" из-за долга в 957,8 миллионов рублей с прошлого года. Помимо этого, Росбанк требует возврата 1,2 миллиона рублей с еще одной дочерней компании "Фудлайна". Отметим, что в 2019 году компания свернула бизнес, который стал невыгодным из-за продовольственного эмбарго.

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