У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь

Певцу диагностировали болезнь Лайма и серьезный случай хронического мононуклеоза.

У канадского певца Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь. Об этом артист рассказал в своем Instagram.

Певец заявил, что в последнее время многие люди говорили ему, что он "хреново выглядит" и "сидит на метамфетамине". Однако они не знали о болезни Лайма. При этом не только о ней, но и о серьезном случае хронического мононуклеоза, который сказался на коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом.

Бибер добавил, что ему пришлось пережить тяжелые два года. Однако благодаря правильному лечению "пока еще неизлечимой болезни" певец идет на поправку и сможет вновь выйти на сцену и выступать "лучше, чем когда-либо", без шапки.

Отметим, что болезнь Лайма также диагностировали у Аврил Лавин. Певица рассказала, что несколько лет провела дома, сражаясь с недугом. Все это время, по ощущениям, она находилась на грани жизни и смерти.

Болезнь Лайма

Болезнь Лайма – это инфекционное заболевание, которое вызывают пять видов бактерий. Они попадают в организм человека через укус клещей. У болезни множество симптомов. Среди них жар, головные боли, усталость и кожная сыпь. В некоторых случаях поражаются ткани суставов, сердце, нервная система и глаза. В случае несвоевременного или неадекватного лечения болезнь Лайма может привести к смерти или инвалидности.

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Фото, видео: Instagram / justinbieber