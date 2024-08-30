У Дурова с Кремлем не было никаких договоренностей, заявил Песков

Дмитрий Песков прокомментировал контакты основателя Telegram с Кремлем.

У основателя мессенджера Telegram Павла Дурова никогда не было никаких договоренностей с Кремлем. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 30 августа сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что также у бизнесмена не было никаких соглашений относительно переговоров. Известно, что глава государства не встречался с предпринимателем, задержанным во Франции.

Между Кремлем и Дуровым никаких договоренностей не было. Нет, насколько мне известно, никогда. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ