Дмитрий Песков не стал раскрывать подробности расследования.

Планомерная работа работников российских правоохранительных органов идет в отношении задержанных бывших подчиненных экс-министра обороны страны Сергея Шойгу. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 27 августа сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник в Москве оценил вопрос о том, как Кремль относится к работе по задержанию бывших подчиненных Шойгу. Эксперт пояснил, что не может говорить о деталях происходящего.

Действительно, предъявляются серьезные обвинения. По завершении следствия будет суд. Только суд может признать вину конкретного отдельно взятого человека в каждом случае. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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