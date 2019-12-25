У Бали затонуло рыболовецкое судно

Сообщается об 11 погибших.

У берегов Бали затонуло рыболовецкое судно, на котором находилось 12 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Сигнал о затонувшем судне с 12 людьми на борту поступило в четверг вечером. По предварительным данным, рыболовецкий траулер перевернулся после улара большой волны.

На судне не было спасательных плавсредств и, вероятно, 11 человек утонули. Один из членов экипажа нашел плавающий предмет и смог удержаться на поверхности. Его подобрало другое судно у берегов острова Ява.

Сегодня утром возобновились поиски пропавших рыболовов и судна.

Ранее:Самолет по маршруту Москва - Омск из-за неисправности сел в Екатеринбурге

Фото:pixabay