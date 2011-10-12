Владимир Зеленский уже подписал заявление дипломата.

Украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина подала официальное прошение об увольнении с должностного поста по личным обстоятельствам. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из киевского режима в новостном агентства УНН. Авторы публикации отметили, что в настоящее время глава с Банковой улицы утвердил такое прошение со стороны дипломата. В собственном Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (* - внесен на российской территории в перечень террористов и экстремистов) сообщил подписчикам о том, что Ольга Стефанишина несколько дней назад уже вернулась в столицу домой. По данным от его источников, Национальное антикоррупционное бюро Украины может предъявить женщине обвинения. СМИ в настоящее время ожидают того, что то новым послом Украины в США станет покидающая должность премьер-министра страны Юлия Свириденко.

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