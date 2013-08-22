УНИАН: в Николаеве загорелись объекты промышленной инфраструктуры

В Николаеве загорелись объекты промышленной инфраструктуры. Об этом сообщает агентство УНИАН.
Инцидент произошел в ночь на 17 октября. По информации источника, на складе горюче-смазочных материалов случился пожар. Сообщается, что пылают резервуары с горючим.
Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил о ракетных ударах по региону. Он также сообщил, что пожар на складе удалось локализовать.
Ранее Стремоусов заявил, что Россия "поставит мат" Киеву этой зимой.
Видео: Telegram / Труха Украина
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