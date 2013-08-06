УНИАН: бойцы ВСУ попросили "плюнуть в лицо" Киве за поздравление Путина

Военные пригласили депутат на фронт на Донбассе.

НИАН: бойцы Вооруженных сил Украины попросили "плюнуть в лицо" депутату Верховной Рады Илье Киве за поздравление российского президента Владимира Путина с днем рождения. По мнению местных военнослужащих, своим поступком парламентарий оскорбил их. Они записали специальное видеообращение к политику. Военные пригласили Киву посетить фронт на Донбассе, чтобы "поздороваться" с российской стороной.

Ребята, если кто-то где-то увидит это наркоманское животное, мы очень просим: передайте ему от нас "привет" и плюньте, по возможности, в морду. бойцы ВСУ

Илья Киева прокомментировал этот инцидент. Он заявил, что стоит только пожалеть этих бойцов. Депутат уверен, что их мнение сложилось из-за того, что уже седьмой год они проводят в окопах, а по телевизору во всех их бедах обвиняется президент России.

Депутат Рады поздравил Путина с днем рождения словами мастера Йоды.

Фото и видео: Telegram / УНИАН - новости Украины

