Илья Кива назвал президента РФ великим правителем.

Депутат Верховной рады Украины поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения. Соответствующее обращение к главе соседнего государства сделал представитель политического движения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива в собственном Telegram-канале. Он включил в текст фразу киногероя - мастера Йоды из фильма "Звездные войны": "да пребудет с вами сила".

Сегодня я хочу поздравить лидера, действительно лидера своей нации и дружественного нам народа Владимира Владимировича Путина с Днем рождения. Сил вам, божьего благословения и здоровья. Илья Кива, украинский депутат

Политик уточнил, что именно действия Путина вернули России былое величие и уважение всего мира. По мнению Кивы, сейчас президент РФ пишет новую историю славянского мира и единства, а также выступает защитником веры и морали.

Депутат Рады Кива: поставки газа "Газпромом" в Венгрию приведут к разрушению Украины.

Фото и видео: Telegram / The Kyva (Илья Кива)