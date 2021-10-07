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Депутат Рады поздравил Путина с днем рождения словами мастера Йоды

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Илья Кива назвал президента РФ великим правителем.

Депутат Верховной рады Украины поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения. Соответствующее обращение к главе соседнего государства сделал представитель политического движения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива в собственном Telegram-канале. Он включил в текст фразу киногероя - мастера Йоды из фильма "Звездные войны": "да пребудет с вами сила".

Сегодня я хочу поздравить лидера, действительно лидера своей нации и дружественного нам народа Владимира Владимировича Путина с Днем рождения. Сил вам, божьего благословения и здоровья. 

Илья Кива, украинский депутат 

Политик уточнил, что именно действия Путина вернули России былое величие и уважение всего мира. По мнению Кивы, сейчас президент РФ пишет новую историю славянского мира и единства, а также выступает защитником веры и морали.

Депутат Рады Кива: поставки газа "Газпромом" в Венгрию приведут к разрушению Украины.

Фото и видео: Telegram / The Kyva (Илья Кива)

Теги: верховная рада, владимир путин, день рождения, илья кива, йода
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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