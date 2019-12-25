Депутат Рады Кива: поставки газа "Газпромом" в Венгрию приведут к разрушению Украины

Политик призвал привлечь к ответственности действующую власть Украины.

Депутат Верховной Рады Илья Кива заявил о том, что поставки газа "Газпромом" в Венгрию приведут в перспективе к разрушению Киева. Такое мнение украинский представитель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" сделал в собственном Telegram-аккаунте.

Начало конца экономики, а в последствии и развала страны… "Газпром" сегодня начал поставки через газопровод "Балканский поток", который идет в обход территории Украины! Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти. Илья Кива, украинский депутат

По версии парламентария, к такой ситуации привели действия киевской власти. Он уверен, что чиновников следует привлечь к уголовной ответственности за предательство Украины и сдачу врагам национальных интересов, а также за ликвидацию местной газотранспортной системы. Ранее ГТС приносила Украине около 3 млрд долларов ежегодно. По мнению Кивы, "система разрушена" в угоду американских партнеров, которые стремятся продавать собственный сжиженный газ Европе.

В Киеве заявили о готовности продолжать диалог с Будапештом.

Фото: YouTube / The Kyva