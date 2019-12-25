Дмитрий Кулеба рассказал о том, какие вопросы будут подниматься в общении с Будапештом.

В Киеве заявили о готовности продолжать диалог с Будапештом. Такую официальную позицию журналистам на брифинге высказал глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Чиновник отметил, что страна должна обсуждать с Будапештом ситуацию с национальными меньшинствами. При этом газовый вопрос не скажется на диалоге.

В отношениях с Венгрией очень важно отделять, как говорится, грешное от праведного. Газ – это грешное, а защита нацменьшинств, обеспечение прав украинской общины в Венгрии и венгерской на Украине – это праведное. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

При этом чиновник напомнил, что Украина перенесла на неопределенный срок совещание совместной экономической комиссии. Киев недоволен решением Венгрии подписать контракт с "Газпромом". Соглашение предусматривает поставку газа в долгосрочной перспективе в обход трубопровода, находящегося на Украине.

Кулеба: Киев должен "реально взвешивать свои возможности" в вопросе членства в ЕС.

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine