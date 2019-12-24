УФАС выявило признаки экономического мародерства на рынке медицинских масок

Цены на маски взлетели в 68 субъектах страны.

Петербургское УФАС продолжает мониторить ситуацию на рынке медицинских масок в городе и других субъектах России, сообщила пресс-служба ведомства 11 февраля. Антимонопольщики ищут признаки картелей и других нарушений Закона о конкуренции.

На данный момент специалисты выявили многократное завышение розничных цен на маски, резко вскочившая цена зафиксирована в 68 субъектах страны. В УФАС подобную ситуацию назвали "экономическим мародерством" в период ажиотажа и повышенного спроса на товар. Петербургские власти после рейда по городским аптекам также подтвердили выросшие цены. В некоторых медицинских магазинах стоимость одной маски поднялась до 20 рублей, хотя до распространения вируса была не выше полутора рубля. На данный момент направлено заявление в прокуратуру с просьбой проверки аптек.

Ранее и Piter TV выяснил, на сколько в Петербурге подорожали медицинские маски.

Фото: Википедия