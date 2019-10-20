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Власти подтвердили завышение цен на медицинские маски в петербургских аптеках
Сегодня, 19:20
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nadezhda_sib

Власти подтвердили завышение цен на медицинские маски в петербургских аптеках

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Рост цен зафиксировали в период с 26 января по 2 февраля.

Депутат Госдумы ФС РФ, представитель УФАС по Петербургу и Росздрава по городу и области провели рейд в петербургских аптеках. Факт завышения цен на медицинские маски подтвердился.

Ранее петербуржцы пожаловались на рост цен на маски. Петербургское УФАС пообещало провести проверку. Инспекторы в лице депутата Госдумы ФС РФ и члена фракции "Единая Россия" Михаила Романова, руководителя городского УФАС Вадима Владимирова и руководителя территориального Росздравнадзора Андрея Кулева посетили пять аптечных точек в центре Северной столице. Представители ведомств посетили те аптеки, на которые просили обратить внимание горожане. 

Как выяснилось, цена на одинаковые медицинские маски очень разная: от 1,7 до 20 рублей за штуку. В четырех из пяти аптеках они стоили не ниже 10 рублей. До тяжелой эпидемиологической ситуации в среднем стоимость в городах России составляла 1,5 за единицу. 

Романов намерен обратиться в Прокуратуру РФ для проведения комплексной проверки. 

Ранее Piter.TV проверил цены на маски в петербургских аптеках. 

Фото: Википедия 

 

Теги: аптеки, маска
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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