Власти подтвердили завышение цен на медицинские маски в петербургских аптеках

Рост цен зафиксировали в период с 26 января по 2 февраля.

Депутат Госдумы ФС РФ, представитель УФАС по Петербургу и Росздрава по городу и области провели рейд в петербургских аптеках. Факт завышения цен на медицинские маски подтвердился.

Ранее петербуржцы пожаловались на рост цен на маски. Петербургское УФАС пообещало провести проверку. Инспекторы в лице депутата Госдумы ФС РФ и члена фракции "Единая Россия" Михаила Романова, руководителя городского УФАС Вадима Владимирова и руководителя территориального Росздравнадзора Андрея Кулева посетили пять аптечных точек в центре Северной столице. Представители ведомств посетили те аптеки, на которые просили обратить внимание горожане.

Как выяснилось, цена на одинаковые медицинские маски очень разная: от 1,7 до 20 рублей за штуку. В четырех из пяти аптеках они стоили не ниже 10 рублей. До тяжелой эпидемиологической ситуации в среднем стоимость в городах России составляла 1,5 за единицу.

Романов намерен обратиться в Прокуратуру РФ для проведения комплексной проверки.

Ранее Piter.TV проверил цены на маски в петербургских аптеках.

Фото: Википедия