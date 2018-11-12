УФАС опровергло возможное подорожание гречки

Мониторинг службы не выявил резкого скачка в ценах на крупу.

Совсем недавно мы писали о том, что гречка в скором времени может снова подорожать. Управление федеральной антимонопольной службы считает, что оснований для паники нет.

Антимопонольщики информирует, что оптовые цены на килограмм гречки этим летом даже снижались. В августе, по данным оптовиков, понижение стоимости составило 9%. В рознице же в промежутке с 30 сентября по 7 октября выросла менее, чем на 1%.

Служба считает, что информация о подорожании настраивает потребителей на покупку большого количества крупы, как это было пять лет назад. В настоящее время мониторинг службы не выявил резкого подорожания гречки.

В Петербурге взлетели цены и на коммунальные квартиры за лето.

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