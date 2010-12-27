В Петербурге в 1,5 раза может подорожать гречневая крупа

Причиной тому станет неурожай и сокращение посевных площадей.

Участники продовольственного рынка Петербурга предупредили горожан о резком подорожании гречневой крупы. В ближайшее время отпускная цена может увеличиться на 20 %, остальное накрутят посредники и сетевики. Об этом сообщает "Фонтанка".

Причиной ожидаемого подорожания может стать неурожай и сокращение посевных площадей. В нынешнем сезоне производство гречихи сократилось с 506 до 467 тысяч тонн. Из-за этого может повториться "гречневая лихорадка" 2014 года, когда в магазинах были скуплены все запасы крупы. Стараясь не допустить дополнительных трат, люди запасались гречкой впрок.

В рознице Петербурга цены на гречневую крупу пока стабильны. Однако в опте тонна гречки первого сорта уже стоит 43 тысячи рублей. Месяц назад ее цена была ниже в 1,5 раза и составляла 28 тысяч за тонну, а в октябре 2018 года – 18-19 тысяч рублей за тонну. Сегодня в магазине упаковку гречневой крупы 800-900 г можно приобрести за 40 рублей, по акции выйдет около 30 рублей.

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