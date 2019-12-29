  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
УФАС Петербурга прекратило два "гречневых дела"
Сегодня, 16:51
64
himif

УФАС Петербурга прекратило два "гречневых дела"

0 0

В ноябре антимонопольщики заподозрили двух поставщиков в завышении цен на крупу для городского ритейла.

Во вторник, 3 марта, петербургское УФАС прекратило два "гречневых дела", возбужденных в отношении ООО "Компания "Ангстрем Трейдинг" и ООО "Агро-Альянс" в прошлом ноябре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поставщиков гречневой крупы подозревали в формировании разных цен для разных ритейлеров. УФАС начало проверки после информации в СМИ о повышении цен на крупу в розничных и оптовых магазинах. Однако в ходе изучения документов антимонопольщики не смогли подтвердить создание дискриминационных условий для городского ритейла, нарушающих закон о конкуренции.

Ранее мы сообщали, что апелляция ФАС подтвердила существование "снежного картеля" в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: гречка, уфас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии