Апелляция ФАС подтвердила существование "снежного картеля" в Петербурге

Решение петербургских монопольщиков признали законным.

В среду, 26 февраля, апелляция федеральной антимонопольной службы России признала законным решение петербургского УФАС о трехлетнем существовании в городе так называемого снежного картеля. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольщиков.

Петербургское УФАС установили, что семь структур и компаний объединяли силы на 39 торгах по обслуживанию городских дорог. Общая сумма торгов превысила 24 миллиарда рублей, в них участвовали ГУДП "Центр", "Курортное" и "Путь", а также комитет по благоустройству, ОАО "Коломяжское", ОАО "Автодор СПб" и АО "Автопарк №7 Спецтранс".

Решение петербургских антимонопольщиков по "снежному картелю" обжалуют в арбитражном суде 4 марта.

Ранее мы рассказывали, что сотрудников "Ростелекома" задержали по делу о картеле с восемью участниками на 788 миллионов рублей.

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