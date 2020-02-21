Сотрудников "Ростелекома" задержали по делу о картеле с восемью участниками на 788 миллионов рублей

Обыски провели в пяти областях и Москве.

В воронежском УФАС выявили картельное соглашение между участниками торгов "Ростелекома", сообщили 21 февраля на сайте ведомства. Уголовное дело об ограничении конкуренции соглашением между субъектами-конкурентами уже возбуждено.

Предполагаемый ущерб составил 788 миллионов рублей. Сотрудники ФСБ и полиции провели обыски в Москве, Воронежской, Белгородской, Калужской, Курской и Волгоградской областях, изъяты документы и электронные носители для расследования уголовного дела. На данный момент задержаны семь представитель коммерческих фирм и два должностных лица "Ростелекома".

В апреле прошлого года "Ростелеком" объявил об открытом запросе котировок на право заключения договора по строительству линий в регионе, начальная цена контракта составляла 901 миллиона рублей. Заявки подали 13 компаний, победителями стали восемь из них и получили по 112,6 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что УФАС подозревает в ремонтном картеле четыре петербургские организации.