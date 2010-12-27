Как оказалось, две организации формировали цены для различных ритейлеров по-разному.

В понедельник, 18 ноября, стало известно о том, что УФАС возбудило два дела из-за цен на гречневую крупу в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как оказалось, две организации формировали цены для различных ритейлеров по-разному.

"Пятнадцатого ноября 2019 года Санкт-Петербургское УФАС России возбудило два дела по признакам нарушения закона о торговле в отношении ООО "Агро-Альянс" ... и ООО "Компания "Ангстрем Трейдинг", —сказано в сообщении.

Поводом для проверки антимонопольщиков послужила информация в СМИ о повышении цен на крупы в розничных магазинах и оптовой торговле.

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