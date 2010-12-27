Новогодний Петербург украсят 7 тысяч елей в вазонах

В общей сложности хвойные композиции украсят 46 адресов.

В понедельник, 18 ноября, стало известно о том, что под Новый год Северную столицу украсят елями в вазонах. Об сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Планируется, что хвойные композиции украсят 46 адресов. В ведомстве отметили, что эти деревья запрещается использовать в качестве саженцев.

"В городских садах и скверах самосевные растения не высаживаются, по ГОСТам для этого используются только деревья, специально выращенные на базе питомнических хозяйств", —сказано в сообщении.

Весной планируется заменить ели на цветы. Специалисты начнут выращивать в теплицах семена цветов в декабре.

Ранее мы сообщали о том, что Loketski украсил новым логотипом Петербурга "урну для выброшенных денег".

Фото:Комитет по благоустройству