УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

В декабре комиссия рассмотрит правонарушения бельгийцев на футбольном поле.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией. Расследование связано с поведением игрока Дедрика Боята, который обменялся футболками с коллегой по клубу. После перерыва спортсмен вышел на поле в футболке другого футболиста - Миши Бачуайи.

В таком виде он успел сыграть несколько минут, после чего сменил футболку на свою. Также комиссия УЕФА недовольна тем, что бельгийцы вышли позже заявленного времени.

Напомним, что матч состоялся 16 ноября в Петербурге. Этот матч сборная России проиграла гостям.

Ранее Piter.tv писал о том, что болельщики раскритиковали новую форму сборной России по футболу.

Видео: YouTube/Foot Fifa