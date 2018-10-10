Главный тренер сборной России по футболу прокомментировал поражение своей команды

Игра между Россией и Бельгией состоялась на "Газпром Арене". По итогу матча счет составил 1:4.

После матча между Россией и Бельгией, главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов.

В частности он рассказал, почему во время матча создалось впечатление, что бельгийцам все дается очень легко, а нам просто не повезло:

"Абсолютно согласен. Мы знали, как играет Бельгия. Они очень хорошо выходят. В быструю атаку, а мы не хотели сидеть в обороне, нам нужна была победа. Мы хотели сыграть на встречной курсе, чтобы понять, что мы из себя представляем. Мы хотели сыграть так и оценить наши силы с командой такого уровня." - отметил Черчесов

Также он отметил мастерство бельгийских футболистов и сказал, что за счет профессионализма они смогли пользоваться возможностью и забивать голы.

Ранее мы сообщали, что главный тренер сборной Бельгии похвалил "Газпром Арену".

Сам матч Чемпионата Европы прошел в Петербурге. Российская сборная потерпела поражение.

Видео: Piter.TV