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Главный тренер сборной Бельгии похвалил "Газпром Арену"

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Национальная сборная Бельгии разгромила сборную России со счетом 4:1.

После матча, состоявшегося сегодня, 16 ноября, на "Газпром Арене" во время пресс-подхода главный тренер национальной сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о своих впечатлениях от игры:

"Для нас этот матч был тестом. Мы знали, что Россия идет на победу. Поэтому мы играли в открытой футбол в первой половине матча. Мы показали, все на что способны. Во второй части мы дали России больше шансов забить голы, но я не хочу критиковать команду за это", - прокомментировал матч Роберто Мартинес

Во время матча на стадионе присутствовало 53317 зрителя. Главный тренер Бельгии отметил и болельщиков и стадион:

"У вас удивительный стадион и болельщики. Мы немного завидуем вашему стадиону, чтобы в Брюсселе был такой же стадион" - отметил главный тренер бельгийцев.

Отборочная игра, проходящая в рамках Чемпионата Европы, закончилась полной победой Бельгийской команды

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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