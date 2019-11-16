Главный тренер сборной Бельгии похвалил "Газпром Арену"

Национальная сборная Бельгии разгромила сборную России со счетом 4:1.

После матча, состоявшегося сегодня, 16 ноября, на "Газпром Арене" во время пресс-подхода главный тренер национальной сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о своих впечатлениях от игры:

"Для нас этот матч был тестом. Мы знали, что Россия идет на победу. Поэтому мы играли в открытой футбол в первой половине матча. Мы показали, все на что способны. Во второй части мы дали России больше шансов забить голы, но я не хочу критиковать команду за это", - прокомментировал матч Роберто Мартинес

Во время матча на стадионе присутствовало 53317 зрителя. Главный тренер Бельгии отметил и болельщиков и стадион:

"У вас удивительный стадион и болельщики. Мы немного завидуем вашему стадиону, чтобы в Брюсселе был такой же стадион" - отметил главный тренер бельгийцев.

Отборочная игра, проходящая в рамках Чемпионата Европы, закончилась полной победой Бельгийской команды.

Видео: Piter.TV