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Болельщики раскритиковали новую форму сборной России по футболу

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Дизайнеры перепутали порядок цветов в российском флаге на форме.

На прошлой неделе сборная России по футболу представила свою новую домашнюю форму к Евро-2020. Оказалось, что одежда понравилась не всем из-за перевернутого изображения флага.

Оригинальный дизайн был создан компанией Adidas. В цвет российского флага на форме сделали красные, синие и белые полосы.

По информации "Экономики сегодня", футболисты и фанаты команды остались недовольны экипировкой. Так, например, журналист и спортивный комментатор Василий Конов написал в своем Telegram о том, что в немецкой компании "могли бы уточнить расположение цветов на российском флаге", получилось, что на форме изображена чужая символика. 

В итоге от новой формы решили отказаться. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге раскупили все билеты на матч Россия-Бельгия. 

Видео: @TeamRussia / twitter 

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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