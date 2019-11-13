Болельщики раскритиковали новую форму сборной России по футболу

Дизайнеры перепутали порядок цветов в российском флаге на форме.

На прошлой неделе сборная России по футболу представила свою новую домашнюю форму к Евро-2020. Оказалось, что одежда понравилась не всем из-за перевернутого изображения флага.

Оригинальный дизайн был создан компанией Adidas. В цвет российского флага на форме сделали красные, синие и белые полосы.

По информации "Экономики сегодня", футболисты и фанаты команды остались недовольны экипировкой. Так, например, журналист и спортивный комментатор Василий Конов написал в своем Telegram о том, что в немецкой компании "могли бы уточнить расположение цветов на российском флаге", получилось, что на форме изображена чужая символика.

В итоге от новой формы решили отказаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге раскупили все билеты на матч Россия-Бельгия.

Видео: @TeamRussia / twitter