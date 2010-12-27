Во вторник, 12 ноября, стало известно о том, что в Петербурге раскупили все билеты на матч Россия-Бельгия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.
Игра состоится 16 ноября на "Газпром-арене". На матч придут 68 тысяч зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Московскому времени.
Ранее сборная России обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020. Футболисты разгромили сборную Кипра со счетом 5:0.
Ранее мы сообщали о том, что юные спортсмены из Петербурга выиграли золото на Фестивале детских хоккейных команд.
Фото:Piter.TV
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