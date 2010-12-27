Игра пройдет на "Санкт-Петербург Арене" 16-го ноября.

Во вторник, 12 ноября, стало известно о том, что в Петербурге раскупили все билеты на матч Россия-Бельгия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

Игра состоится 16 ноября на "Газпром-арене". На матч придут 68 тысяч зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Московскому времени.

Ранее сборная России обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020. Футболисты разгромили сборную Кипра со счетом 5:0.

Ранее мы сообщали о том, что юные спортсмены из Петербурга выиграли золото на Фестивале детских хоккейных команд.

Фото:Piter.TV