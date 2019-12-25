Компании не стали выполнять требование об удалении постов с призывами по участию в несогласованных акциях протеста.

Социальным сетям Twitter, Telegram и Facebook грозят крупные штрафы из-за запрещенного контента. Об этом рассказали представители 44 Мирового судебного участка Таганского района Москвы. Ранее компании отказались удалить запрещенный на территории РФ контент. Заседание по данному делу запланировано на 14 сентября.

В суд поступили два протокола в отношении Telegram, составленные по части 4 статьи 13.41. КоАП РФ.Максимальная санкция за это правонарушение составляет штраф до 8 млн рублей. пресс-служба суда

Еще пять аналогичных протоколов поступили в адрес компании Facebook, еще два - в отношении Telegram. В общей сложности Facebook грозит штраф в размере 40 млн рублей, Twitter и Telegram - по 16 млн рублей. В ТАСС со ссылкой на собственный источник заметили, что сейчас в России крупные IT-компании привлекают к административной ответственности за то, что они отказались удалить посты с призывами участвовать в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального.

Напомним, что в 2021 году компания Facebook получила в России судебных штрафов на 49 млн рублей. В конце августа суд оштрафовал Facebook и Twitter на 15 и 17 млн рублей.

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