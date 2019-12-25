Компании повторно нарушил российский КоАП.

Суд оштрафовал Facebook и Twitter на 15 и 17 млн рублей. Об этом говорится на официальном сайте Роскомнадзора. По данным сайта, компания FB повторно оказалась локализовывать сведения о пользователях приложения в РФ. Рассмотрены административные протоколы против американских интернет-ресурсов.

Решением суда… был назначен штраф Facebook — 15 миллионов рублей… за повторные нарушения требований о локализации ПД по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ пресс-служба РКН

Аналогичное решение судья вынес в отношении мессенджера Twitter. решение принималось в мировой инстанции участка 422 Таганского района Москвы. Ранее онлайн-сервис уже получал штраф в размере 4 миллионов рублей по части 8 статьи 13.11 КоАП.

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Фото: Twitter