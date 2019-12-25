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"РЖД" оштрафовали за несогласованный ремонт вокзала в Парголово
Сегодня, 15:55
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"РЖД" оштрафовали за несогласованный ремонт вокзала в Парголово

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Вокзал является объектом культурного наследия.

ОАО "РЖД" оштрафовали за несогласованные работы на вокзале в Парголово. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 23-го августа.

Организация должна была выполнить работы по сохранению объекта-памятника до июля 2019-го года, но этого не произошло. Вместо этого "Служебный корпус" был полностью демонтирован, на вокзале покрасили стены, мраморные подоконники заменили на деревянные, установили освещение, проложили трубы водопровода и электрические кабели. Работы не были согласованы. 

Штраф, назначенный Выборгским районным судом, составил 100 тыс. рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что волонтеры Петербурга обследуют более 90 объектов деревянного зодчества. 

Фото: citywalls.ru

Теги: вокзал, культурное наследие, парголово
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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