"РЖД" оштрафовали за несогласованный ремонт вокзала в Парголово

Вокзал является объектом культурного наследия.

ОАО "РЖД" оштрафовали за несогласованные работы на вокзале в Парголово. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 23-го августа.

Организация должна была выполнить работы по сохранению объекта-памятника до июля 2019-го года, но этого не произошло. Вместо этого "Служебный корпус" был полностью демонтирован, на вокзале покрасили стены, мраморные подоконники заменили на деревянные, установили освещение, проложили трубы водопровода и электрические кабели. Работы не были согласованы.

Штраф, назначенный Выборгским районным судом, составил 100 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что волонтеры Петербурга обследуют более 90 объектов деревянного зодчества.

Фото: citywalls.ru