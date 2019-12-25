Волонтеры Петербурга обследуют более 90 объектов деревянного зодчества

Некоторые из 300 объектов деревянного зодчества Петербурга нуждаются в консервации.

Петербургские волонтеры Петербурга до октября обследуют 90 объектов деревянного зодчества города. Первый практический выезд по программе обучения мониторингу таких построек прошел на территории дачи Лесснера, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что в занятии приняли участи специалисты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры при поддержке КГИОП и Союза реставраторов.

Волонтеры не буду заниматься реставрацией, однако ни один дефект не должен быть упущен при обследовании, также будут проводить подробную опись здания, чтобы приблизить его спасение. До первого практического занятия в поле были теоретические семинары.

Дача Лесснера, построенная в 1890 году, является сложным и интересным объектом, образцом модерна для анализа и изучения. На данный момент в дом еще можно зайти, так как стены и потолки сохранились, также на фасаде есть декоративные элементы. Здание построение для промышленника Густава Лесснера. После периода национализации там разместили Дворец творчества юных. Где-то в 2010 году дача опустела и привлекала внимание вандалов.

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Фото: Citywalls