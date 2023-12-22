Туск: в Польше арестовали девять человек за диверсии по заказу России

Премьер напомнил о ряде поджогов на территории Европы.

Польский премьер-министр Дональд Туск утверждает, что на территории европейской республике девять человек обвиняются в саботаже и диверсиях, якобы заказанных российской стороной. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в эфире телеканала TVN24. Иностранный чиновник заметил, что в городе Вроцлав недавно произошел громкий случай связанный с попыткой поджога предприятия по изготовлению красок, рядом с которым находится химический завод. По мнению Туска, это преступление якобы было заказано Москвой. В дополнение он указал на диверсии в Литве, включая поджог склада IKEA.

Те же задержанные там люди могут иметь отношение и к попыткам диверсий, в основном, поджогов в Польше. Это касается избиений, поджогов и попыток поджога. Речь идет о наемных людях, иногда это люди из криминального мира. Это касается как граждан Украины, Белоруссии, так и Польши. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Дональд Туск указал журналистам на то, что в настоящее время ведется не только расследование, но и масштабная операция по устранению данного вида угроз для страны. задачи выполняются совместно с профильными структурами соседних стран и международных союзников.

В Польше заявили о задержании "российского дезертира".

Фото и видео: YouTube / tvn24