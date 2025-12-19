Туск пообещал Польше завоевать Балтику в 2026 году

Глава польского правительства также заявил о планах увеличить численность армии до 300 тысяч человек.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в своём новогоднем обращении объявил, что 2026 год станет для страны временем "быстрого завоевания Балтики" и ускоренного строительства "самых сильных" вооружённых сил в Европе.

Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей, польской Балтики. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Он также подтвердил амбициозные планы по милитаризации, заявив, что Варшава в 2026 году сосредоточится на формировании "самой сильной армии в Европе", пишут РИА Новости. Польское руководство озвучивало цель увеличить численность Вооружённых сил с нынешних 200 тысяч до 300 тысяч человек. По словам Туска, следующий год должен стать временем ускоренной реализации этих планов.

