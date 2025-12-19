Макрон в новогоднем обращении заявил, что не будет баллотироваться на новый срок

При этом президент Франции останется на посту до 2027 года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он не намерен баллотироваться на новый срок. С соответствующим заявлением политик выступил в новогоднем обращении к гражданам.

При этом глава Франции отметил, что намерен работать на своем посту до 2027 года.

Я буду работать до самой последней секунды, ежедневно стремясь выполнить порученный мне вами мандат Эмманюэль Макрон, президент Франции

Также Макрон заверил, что сделает все возможное, чтобы предстоящие выборы во Франции прошли спокойно и без внешний вмешательств в политику страны.

Фото: YouTube / Élysée