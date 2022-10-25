Туск отверг встречу Путина и Зеленского в Будапеште из-за исторических ассоциаций

Премьер-министр Польши объяснил, почему венгерская столица не подходит под мероприятие.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в венгерской столице из-за исторических ассоциаций, связанных с Будапештским меморандумом. Соответствующая публикация появилась на странице европейского политического деятеля из Варшавы в социальной сети.

Будапешт? Возможно, не все это помнят, но в 1994 году Украина уже получала гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы постарался найти другое место. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Напомним, что Будапештский меморандум представляет из себя международное соглашение 1994 года. Согласно этому документу Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности со стороны Москвы, Вашингтона и Лондона. Ранее американский министр по финансам Скотт Бессент заявил, что трехсторонняя встреча в 2025 году политических лидеров России, США и Украины может состояться в городе Будапеште.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Donald Tusk