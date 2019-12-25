Нарушения воздушного пространства Варшавы не зафиксировано.

Польские военнослужащие вернули на местные аэродромы истребители, поднятые ранее якобы из-за российской активности на украинской территории. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители пресс-службы оперативного командования родов Вооруженных сил европейского государства. Согласно действующим в Варшаве процедурам, командующий принял решение о том, чтобы привести в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. Однако в результате страна не зафиксировала нарушений в отношении своего воздушного пространства. Деятельность в небе боевой авиации прекратилась спустя несколько часов после начала операции. Командование в Польше поблагодарило страны-члены НАТО за сотрудничество.

Войско Польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства. сообщение от командования

Напомним, что в последнее время подобные сообщения польские военнослужащие публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги киевским режимом.

Фото Фото: X (нежелательная организация на территории России) / @Dowództwo Generalne