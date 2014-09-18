Туск назвал правильным уничтожение "Северных потоков"

Премьер-министр Польши призвал Германию отказаться от преследования фигурантов расследования.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Германия не должна преследовать виновных в подрыве российских газопроводов "Северный поток" и "северный поток-2" в акватории Балтийского моря. Соответствующий комментарий европейский политический лидер из Варшавы сделал в эфире местного телеканала TVP World.

Туск считает, что винить следует тех, кто занимался строительством трубопровода, а не причастных к его подрыву.

Я не изменю своего мнения на этот счет и считаю, что стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто вывел его из строя. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Ранее Генеральная прокуратура ФРГ сообщила о задержании на территории Хорватии украинца, который, предположительно, участвовал в подрыве газопроводов. Напомним, что 26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках трубопровода. Берлин инициировал возбуждение уголовного дела об акте международного терроризма.

Туск: следующие 100 дней могут стать решающими в конфликте на Украине.

Фото: YouTube / Donald Tusk - kanał oficjalny