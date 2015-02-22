Польский политик рассказал о разговоре по телефону с Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после телефонного разговора с лидером киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Варшава считает возможной приостановку боевых действий на украинской территории в ближайшее время. Соответствующие данные местный политик привел журналистам в рамках пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом TVP Info. Эксперт пояснил, что сейчас ВСУ рассчитывают на участие европейских держав, в частности Польши, в разработке совместного соглашения с Москвой, которое могло бы положить конец вооруженному противостоянию.

Есть определенные сигналы, у меня также есть такое предчувствие, что заморозка конфликта - не конец войны, а именно заморозка конфликта - представляется ближе, чем дальше. На это имеются определенные надежды. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Напомним, что 7 августа помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа. В качестве ориентира для организации мероприятия на высшем уровне была выбрана следующая неделя. Однако точная дата саммита будет определена позже. Заявления о готовящейся встрече были сделаны после визита специального представителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа. Беседа иностранца с президентом России продолжалась около трех часов.

Туск упразднил комиссию по изучению влияния РФ и Белоруссии на политику Польши.

Фото: YouTube / Donald Tusk - kanał oficjalny