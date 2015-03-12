Группу расформируют к 30 сентября.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подписал распоряжение о ликвидации правительственной комиссии, занимающейся по расследованием влияния России и Белоруссии на внутреннюю ситуацию в республике. Ранее орган был созван в конце мая 2024 года. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте административного бюллетеня Monitor Polski. Комиссия должна быть расформирована в срок до 30 сентября.

Ликвидируется комиссия по расследованию российского и белорусского влияния на внутреннюю безопасность и интересы Республики Польша за период 2004-2024 годов. распоряжение национального правительства

Напомним, что за все время своей работы комиссия во главе с начальником Службы военной контрразведки генералом Ярославом Стружиком подготовила властям из Варшавы три доклада. По результатам публикации первого доклада в конце октября прошлого года местная прокуратура начала расследование в отношении бывшего министра обороны республики Антония Мачеревича. Чиновник находился в должности за период с 2015 по 2018 годы. Его заподозрили в совершении "дипломатической измены". Специальная комиссия обвинила Мачеревича в том, что он якобы помешал европейской стране присоединиться к международной программе по закупке самолетов-заправщиков. Эксперты решили, что в свою очередь это повлекло за собой снижение потенциала Вооруженных сил Польши.

Туск заявил о высоких шансах на приостановку боевых действий между Украиной и РФ.

Фото: YouTube / Donald Tusk - kanał oficjalny