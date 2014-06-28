Премьер Польши указал на то, что стране надо быть готовой к самообороне.

Шансы на приостановку боевых действий между киевским режимом и Москвой в Варшаве оцениваются как высокие, и есть признаки именно такого развития событий. Соответствующее заявление сделал польский премьер-министр Дональд Туск в рамках своего выступления в Техническом институте Военно-воздушных сил страны. Иностранный чиновник добавил, что европейскому государству следует быть готовым к самообороне, вне зависимости от развития ситуации на региональном фронте.

Имеются высокие шансы и много признаков того, что может быть как минимум приостановлено в ближайшее время. Однако это ни в коем случае не меняет нашу ситуацию. Польша должна быть готова к самообороне. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что Россия продолжает защищать свои национальные интересы в формате специальной военной операции на украинской территории, несмотря на заявления американского президента-республиканца Дональда Трампа. В то же время российское руководство подчеркивает, что хотело бы достичь результатам мирными переговорами.

Туск: Польша собирается заработать на восстановлении Украины.

Фото: YouTube / Janusz Jaskółka