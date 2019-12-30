Туристский офис Visit Petersburg открыли в Палермо

В офисах местные жители могут узнать всю необходимую информацию о Северной столице.

В мире открылось тринадцатое туристское представительство Петербурга, оно расположилось в итальянском городе Палермо.

Офис Visit Petersburg открыли в рамках соглашения о сотрудничестве между СПб ГБУ "Городское туристско-информационное бюро" и Bts Tourism&Travel. Оно было подписано в ноябре 2019-го года.

В представительствах туристы могут узнать информацию о Петербурге. Ранее они появились в Тегеране, Париже, Гонконге, Тайбее, Нью-Дели, Лейпциге, Мумбае, Ереване Римини, Токио, Барселоне и Дубае.

В прошлом году Северную столицу посетили более 100 тыс. жителей Италии.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что авиакомпаниям РФ выплатят компенсации за ограничение рейсов в Китай.

Фото: Piter.TV