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Туристский офис Visit Petersburg открыли в Палермо
Сегодня, 18:51
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Туристский офис Visit Petersburg открыли в Палермо

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В офисах местные жители могут узнать всю необходимую информацию о Северной столице.

В мире открылось тринадцатое туристское представительство Петербурга, оно расположилось в итальянском городе Палермо. 

Офис Visit Petersburg открыли в рамках соглашения о сотрудничестве между СПб ГБУ "Городское туристско-информационное бюро" и Bts Tourism&Travel. Оно было подписано в ноябре 2019-го года.

В представительствах туристы могут узнать информацию о Петербурге. Ранее они появились в Тегеране, Париже, Гонконге, Тайбее, Нью-Дели, Лейпциге, Мумбае, Ереване Римини, Токио, Барселоне и Дубае. 

В прошлом году Северную столицу посетили более 100 тыс. жителей Италии. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что авиакомпаниям РФ выплатят компенсации за ограничение рейсов в Китай

Фото: Piter.TV 

Теги: туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости,

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