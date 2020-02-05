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Авиакомпаниям РФ выплатят компенсации за ограничение рейсов в Китай

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Размер выплат авиаперевозчикам министр транспорта не назвал.

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что авиакомпании России получат компенсации за ограничения рейсов в КНР. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха. 

При этом Дитрих не назвал точные суммы компенсации. Однако поручил это Минфин. Ведомство подготовит соответствующие документы к 8 февраля. Известно, что деньги выделять из бюджета страны. 

В настоящее время, правительство РФ не рассматривает полное закрытие авиасообщения в Китай. Однако, в этом направлении разрешено летать исключительно  компании "Аэрофлот".

Ранее мы сообщали о том, что Минсельхоз не рассматривает ограничения на поставки продуктов из КНР.

Теги: китай, короновирус, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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