Авиакомпаниям РФ выплатят компенсации за ограничение рейсов в Китай

Размер выплат авиаперевозчикам министр транспорта не назвал.

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что авиакомпании России получат компенсации за ограничения рейсов в КНР. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха.

При этом Дитрих не назвал точные суммы компенсации. Однако поручил это Минфин. Ведомство подготовит соответствующие документы к 8 февраля. Известно, что деньги выделять из бюджета страны.

В настоящее время, правительство РФ не рассматривает полное закрытие авиасообщения в Китай. Однако, в этом направлении разрешено летать исключительно компании "Аэрофлот".

Ранее мы сообщали о том, что Минсельхоз не рассматривает ограничения на поставки продуктов из КНР.