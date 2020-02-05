Минсельхоз не рассматривает ограничения на поставки продуктов из КНР. Также в ведомстве не ожидают дефицита чеснока, о котором ранее сообщили эксперты. Замминистра сельского хозяйства считает, что Россия справится с необходимыми объемами поставки. Максим Увайдов подчеркнул, что "у нас приличный запас продуктов".
Аналитики напомнили, что 80% данного товара прибывает в Россию именно из Китая. Ситуация с распространением коронавируса может сказаться на торговых отношениях между странами
Ранее Piter.tv писал о том, что завод "Карат" пригрозил перенести часть производства из России.
Фото: Pixabay.com
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