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Туристический трамвай в Петербурге будет ходить ежедневно с 21 июня
Сегодня, 19:00
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Туристический трамвай в Петербурге будет ходить ежедневно с 21 июня

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Из Музея городского электрического транспорта трамвай будет отправляться в 10:00, 13:00 и 16:00, без выходных.

Стало известно 20 июня, что первый туристический трамвай Петербурга с 21 июня переходит на ежедневный режим работы. 

Как рассказали в "Горэлектротрансе", в день он будет совершать три рейса в центральной части города. Так, из Музея городского электрического транспорта трамвай будет отправляться в 10:00, 13:00 и 16:00, без выходных.

Напомним, туристический трамвай не работал по понедельникам и вторникам. Также в связи с новыми коронавирусными ограничениями в транспорте можно находиться только в средствах индивидуальной защиты.

Ранее мы писали, что на участке проспекта Энгельса на две недели перекроют движение трамваев.

Фото: Piter.tv

Теги: трамвай, туристический маршрут
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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