Туристический трамвай в Петербурге будет ходить ежедневно с 21 июня

Из Музея городского электрического транспорта трамвай будет отправляться в 10:00, 13:00 и 16:00, без выходных.

Стало известно 20 июня, что первый туристический трамвай Петербурга с 21 июня переходит на ежедневный режим работы.

Как рассказали в "Горэлектротрансе", в день он будет совершать три рейса в центральной части города. Так, из Музея городского электрического транспорта трамвай будет отправляться в 10:00, 13:00 и 16:00, без выходных.

Напомним, туристический трамвай не работал по понедельникам и вторникам. Также в связи с новыми коронавирусными ограничениями в транспорте можно находиться только в средствах индивидуальной защиты.

Ранее мы писали, что на участке проспекта Энгельса на две недели перекроют движение трамваев.

Фото: Piter.tv