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На участке проспекта Энгельса на две недели перекроют движение трамваев
Сегодня, 14:05
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На участке проспекта Энгельса на две недели перекроют движение трамваев

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Piter.TV публикует измененный маршрут трамваев.

С 18 июня по 1 июля закрывается трамвайное сообщение по проспекту Энгельса от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Трамвай №21 будет следовать от станции "Приморский проспект" по действующей трассе до Выборгского шоссе, далее по шоссе, Суздальскому проспекту до конечной станции "Улица Жени Егоровой". 

Трамвай №55 отправится от "Улицы Шаврова" по действующей трассе до проспекта Энгельса, поедет по проспекту Энгельса, Выборгскому шоссе и до станции метро "Озерки". На обратном пути маршрут будет проходить по проспекту Луначарского. 

Маршрут трамвая №58 будет следующим: "Придорожная аллея" — проспект Энгельса — проспект Просвещения — проспект Культуры. 

Ранее на проспекте Энгельса проводили дорожные работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Фото: Piter.TV

Теги: проспект энгельса, ремонт, трамвай
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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