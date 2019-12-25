На участке проспекта Энгельса на две недели перекроют движение трамваев

Piter.TV публикует измененный маршрут трамваев.

С 18 июня по 1 июля закрывается трамвайное сообщение по проспекту Энгельса от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Трамвай №21 будет следовать от станции "Приморский проспект" по действующей трассе до Выборгского шоссе, далее по шоссе, Суздальскому проспекту до конечной станции "Улица Жени Егоровой".

Трамвай №55 отправится от "Улицы Шаврова" по действующей трассе до проспекта Энгельса, поедет по проспекту Энгельса, Выборгскому шоссе и до станции метро "Озерки". На обратном пути маршрут будет проходить по проспекту Луначарского.

Маршрут трамвая №58 будет следующим: "Придорожная аллея" — проспект Энгельса — проспект Просвещения — проспект Культуры.

Ранее на проспекте Энгельса проводили дорожные работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Фото: Piter.TV