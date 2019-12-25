На проспекте Энгельса ограничат движение до 18 июня

Ремонтные работы начнут с 29 мая.

С субботы, 29 мая, из-за проведения дорожных работ перекроют движение по проспекту Энгельса, передает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Специалисты проведут работы в рамках проекта "Безопасные качественные дороги" на почти трехкилометровом участке от Парнасского путепровода до КАД. Там будет заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части, переставлены и заменены бортовые камни. Стоимость работ оценили в 172 миллиона рублей.

Ограничения будут вводить поэтапно до 18 июня. Актуальную схему объезда размещают на сайте ГАТИ.

Проект "Безопасные качественные дороги" направлен на обеспечение доли дорожной сети в крупных городских агломерациях.

Ранее мы писали, что в Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения транспорта.

Фото: Piter.tv