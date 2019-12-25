В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения транспорта

Ограничения будут действовать с 29 по 30 мая включительно.

В выходные, 29 и 30 мая, в Токсовском тоннеле на КАД изменят схему движения транспорта, передает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Рабочие буду восстанавливать мастичный деформационный шов на железобетонной плите проезжей части между секциями №7 и №8, из-за чего перекроют первую полосу движения по направлению из Ленинградской области в Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели. Движение автомобильного транспорта по южному транспортному отсеку, по направлению из Петербурга в Ленинградскую область будет осуществляться штатном режиме, по двум полосам.

Работы будут производиться два дня подряд в период с 09:00 до 21:00. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Ранее мы писали, что "ТЭК" реконструирует крупную магистраль на севере Петербурга к ноябрю.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"