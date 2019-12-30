Туриста обокрали у банкомата в Петербурге

Полиция ищет неизвестных, ограбивших иностранного гражданина.

Днем в понедельник, 6 января, в полицию обратился 34-летний иностранец, который приехал отдыхать в Петербург. Только его не ждал радушный прием на окраине города.

По информации ГУ МВД по СПб и ЛО, он заявил, что утром 31 декабря он зашел в отделение банка на проспекте Ветеранов для того, чтобы оплатить проезд в такси из Пулково.

Однако обналичить деньги пришлось по другой причине – к нему подошел неизвестный и стал угрожать ножом. С карты иностранца пропали 16 тысяч рублей, а иностранец уехал в свой хостел.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 162-й статье УК РФ (разбой). Полиция ищет причастных злоумышленников.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пропала и нашлась няня с ребенком.

Фото: pxhere.com