В Петербурге пропала и нашлась няня с ребенком. Двое ушли на праздниках

В истории с пропажей ребенка мать девочки обратилась в полицию не сразу.

На Рождество получила развитие история в Выборгском районе Петербурга. Там полиция искала пропавшую женщину с ребенком. При этом мать девочки не сразу обратилась с заявлением о пропаже.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в канун Рождества поступило сообщение о том, что их дома №20/2 по улице Кустодиева знакомая хозяйки квартиры ушла в неизвестном направлении с ее дочерью. Полицейские прибыли к хозяйке квартиры. Выяснилось, что 41-летняя упаковщица в сетевом ресторане дружила с 38-летней соседкой и отдавала ей на присмотр свою 5-летнюю дочь.

Однако 3 января женщина покинула дом с ребенком и не выходила на связь. Пропажу девочки мать заметила не сразу, так как отмечала праздники со своим сожителем.

Позже полиция обнаружила пропавшую няню и ребенка. Девочка несколько дней ночевала у знакомой своей матери, которая по устной договоренности осуществляла уход за ребенком. Ничего противоправного в отношении ребенка не совершалось.

Теперь в полиции решают вопрос о привлечении к административной ответственности матери ребенка, допустившей пропажу девочки.

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Фото: pxhere.com