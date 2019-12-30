Автобус на Финляндию попал в аварию под Петербургом. Погиб пешеход

Молодой человек решил перейти дорогу не по "зебре".

Утром во вторник, 7 января, в Выборгском районе Ленобласти произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, направлявшегося в Финляндию.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в девятом часу утра на 102-м километре трассы "Скандинавия" автобус марки MAN перевозчика Ecolines наехал на 19-летнего пешехода. Он попытался перейти дорогу не по пешеходному переходу.

Молодой человек погиб на месте. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что на дороге "Петербург - Матокса" иномарка насмерть сбила пешехода. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Французской иномаркой управлял 43-летний водитель.

Фото: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"