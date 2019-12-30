Автобус на Финляндию попал в аварию под Петербургом. Погиб пешеход

Утром во вторник, 7 января, в Выборгском районе Ленобласти произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, направлявшегося в Финляндию.
По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в девятом часу утра на 102-м километре трассы "Скандинавия" автобус марки MAN перевозчика Ecolines наехал на 19-летнего пешехода. Он попытался перейти дорогу не по пешеходному переходу.
Молодой человек погиб на месте. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее мы сообщали о том, что на дороге "Петербург - Матокса" иномарка насмерть сбила пешехода. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Французской иномаркой управлял 43-летний водитель.
Фото: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"
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