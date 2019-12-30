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На дороге "Петербург - Матокса" иномарка насмерть сбила пешехода
Сегодня, 11:31
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fvbykov

На дороге "Петербург - Матокса" иномарка насмерть сбила пешехода

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По факту аварии проводится проверка, устанавливаются детали случившегося.

Утром во вторник, 7 января, во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. По данным дорожной полиции, в девятом часу утра в начале автодороги "Санкт-Петербург – Матокса" автомобиль Citroen Berlingo сбил 23-летнего молодого человека.

Авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Французской иномаркой управлял 43-летний водитель. В результате ДТП пешеход погиб. Проводится проверка, устанавливаются детали происшествия.

Ранее мы сообщали о том, что на Шлиссельбургском проспекте пешеход попал под колеса автомобиля.

Фото: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России, ДТП,

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