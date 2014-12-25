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Авария на трассе "Нарва" с пострадавшим юношей на питбайке обернулась уголовным делом
Сегодня, 11:26
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Авария на трассе "Нарва" с пострадавшим юношей на питбайке обернулась уголовным делом

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Подростка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские Волосовского района возбудили уголовное дело по факту ДТП на трассе "Нарва". Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, днем 16 июля на 77-м километре автодороги 68-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, выполняя разворот с обочины, столкнулся с питбайком Renthal под управлением 16-летнего юноши. 

Подростка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет мотоциклист, пассажир которого погиб в ДТП на Петербургском шоссе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, нарва
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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