Авария на трассе "Нарва" с пострадавшим юношей на питбайке обернулась уголовным делом

Подростка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские Волосовского района возбудили уголовное дело по факту ДТП на трассе "Нарва". Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, днем 16 июля на 77-м километре автодороги 68-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, выполняя разворот с обочины, столкнулся с питбайком Renthal под управлением 16-летнего юноши.

Подростка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

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Фото: Piter.TV